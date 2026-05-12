В "Пари НН" отреагировали на слова Медведева после матча с ЦСКА

Виталий Карасёв прокомментировал резкие слова голкипера Никиты Медведева после поражения от ЦСКА в 29-м туре РПЛ.
Руководитель клуба объяснил эмоциональную реакцию капитана команды тяжёлой ситуацией в борьбе за выживание и принёс извинения болельщикам.

- Я сам спортсмен и понимаю, что такое эмоции после обидного поражения. Конечно, эмоции захлестнули у нашего капитана, нашего лидера. Хочу извиниться перед болельщиками, - написал гендир клуба в телеграм-канале.

Ранее Медведев резко высказался в адрес фанатов, поддержавших бывшего главного тренера команды Алексея Шпилевского.

Перед последним туром нижегородцы находятся в зоне прямого вылета. У команды 22 очка и 15-е место в таблице. Чтобы сохранить шансы хотя бы на стыковые матчи, "Пари НН" нужно побеждать "Рубин" и ждать осечки махачкалинского "Динамо" в игре со "Спартаком".

