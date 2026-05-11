Российская премьер-лига

Наставник "Краснодара" высказался о чемпионской гонке после поражения от "Динамо"

После неудачи в матче с московским "Динамо" наставник "Краснодара" Мурад Мусаев признал, что ситуация в чемпионской гонке для его команды серьёзно осложнилась.
Фото: ФК "Краснодар"
Южане уступили в столице со счётом 1:2 и перед последним туром потеряли лидерство в чемпионате России.

Наставник отметил, что команда много атаковала после перерыва, однако не сумела реализовать свои моменты и в концовке допустила ошибку.

-"Динамо" играло на удержание счета. Провели весь тайм в атаке, но в конце потеряли дисциплину. Игроки отдали все силы, играем без ротации. Но это футбол, так бывает. Сегодня не наш день. Шансы на чемпионство? Будем верить в чудо, - приводит слова Мусаева "Матч ТВ".

Сейчас у краснодарского клуба 63 очка и вторая позиция в таблице РПЛ. В последнем туре команда сыграет дома против "Оренбурга", а параллельно будет следить за матчем "Зенита" и "Ростова".

