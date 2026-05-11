Российская премьер-лига

"Краснодар" потерпел поражение от "Динамо"

В матче 29-го тура чемпионата России "Краснодар" на выезде проиграл "Динамо".
Фото: ФК "Краснодар"
Встреча завершилась со счётом 2:1, а победный мяч бело-голубые забили уже в компенсированное время.

Первыми отличились гости - на 32-й минуте Диего Коста вывел южан вперёд. После перерыва Константин Тюкавин восстановил равенство, а на 90+3-й минуте Иван Сергеев принёс хозяевам победу. Незадолго до этого красную карточку получил рулевой москвичей Ролан Гусев.

После 29 туров "Динамо" с 42 очками занимает восьмое место в таблице чемпионата России. "Краснодар" остаётся вторым с 63 баллами, отставая от лидирующего "Зенита" на два очка.

Чемпионат России. 29 тур

Голы: Тюкавин, 48, Сергеев, 90+3 - Диего Коста, 32.

"Динамо": Лунёв, Маричаль, Касерес, Скопинцев, Осипенко, Бителло (Миранчук, 59), Глебов (Чавес, 83), Маринкин, Артур Гомес (Бабаев, 59), Нгамалё (Гладышев, 83), Тюкавин (Сергеев, 70).

"Краснодар": Агкацев, Тормена, Диего Коста, Оласа, Пальцев, Ленини, Сперцян (Жубал, 83), Батчи (Боселли, 64), Черников (Дуглас Аугусто, 59), Кривцов, Кордоба.

Предупреждения: Тюкавин, 30, Сергеев, 86, Кордоба, 90+1.

