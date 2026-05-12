Стали известны условия Моуринью для возвращения в "Реал" - источник

Португальский тренер Жозе Моуринью обозначил свои условия для возможного возвращения в мадридский "Реал".

По данным AS, специалист рассчитывает получить влияние на кадровые решения клуба - прежде всего в вопросах усиления проблемных позиций.



Кроме того, Моуринью хочет, чтобы внутри команды строго соблюдалась субординация и не возникало ситуаций, подобных конфликтам вокруг Винисиуса Жуниора в нынешнем сезоне.



Ранее португалец уже работал в мадридском клубе. Под его руководством "Реал" выигрывал Ла Лигу, Кубок Испании и Суперкубок страны.