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Писарский – о хет-трике Дзюбы: он ярко ворвался в сезон, как и я, в принципе

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Нападающий "Крыльев Советов" Владимир Писарский оценил хет-трик новичка "Локомотива" Артема Дзюбы в ворота "Ростова" (3:1) в первом весеннем туре РПЛ.
Фото: ФК "Ростов"
– Впечатлил ли меня Дзюба хет-триком в первом же туре чемпионата? Это круто, с чем могу его поздравить. Ярко ворвался в сезон, как и я, в принципе (смеется). Мне нравилась и нравится сейчас его игра. Работает, старается, пытается помочь команде.

Сможет ли "Локомотив" догнать "Крылья Советов" в таблице с такой игрой Дзюбы? Я давно говорил, что "Локомотив" – топ-команда, и она свои очки все равно наберет. А на таблицу надо смотреть после всех игр, не сейчас, – приводит слова Писарского Metaratings.

Новичок "Крыльев Советов" Владимир Писарский возглавляет гонку бомбардиров чемпионата России. На счету 27-летнего нападающего, который зимой перебрался в Самару из "Оренбурга", уже четырнадцать голов в РПЛ. Такое же число забитых мячей у хавбека "Зенита" Малкома и форварда "Спартака" Квинси Промеса. Однако натурализованный бразилец и нидерландец чаще Писарского забивали с 11-метровой отметки.

На счету Артема Дзюбы пока три мяча в текущем розыгрыше чемпионата России. Он трижды поразил ворота "Ростова" в своем дебютном матче РПЛ в 2023 году.


Крылья Советов Локомотив Сычевой Дзюба
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