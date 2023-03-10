- Я считаю, если ты хочешь двигаться дальше, то при всем уважении с Нобоа не нужно было продлевать контракт, - приводит мнение Аршавина "Матч ТВ".
Эквадорский центральный хавбек Кристиан Нобоа пополнил состав "Сочи" летом 2019 года. С того момента эквадорец провел за южный коллектив 92 поединка, в которых сумел отметиться 36 голами и 21 результативными передачами. Этой зимой футболист и "барсы" достигли договоренности о пролонгации соглашения до конца июня 2024 года. В апреле Нобоа исполнится 38 лет.
Сегодня "Сочи" разгромно проиграл "Оренбургу" (0:4) в 19-м туре российского первенства. Кристиан вышел в основе команды Курбана Бердыева и дважды попал в каркас ворот.
Аршавин: если "Сочи" хочет двигаться дальше, то с Нобоа не нужно было продлевать контракт
Экс-игрок "Зенита" Андрей Аршавин поделился своей точкой зрения на союз эквадорского футболиста Кристиана Нобоа и "Сочи".
Фото: ФК "Сочи"