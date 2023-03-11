Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Торпедо
14:00
УралНе начат
П1 4.1X 3.55П2 1.94
Спартак
16:30
ФакелНе начат
П1 1.34X 5.6П2 8.8
Ахмат
16:30
ЛокомотивНе начат
П1 2.39X 3.4П2 3.05
Краснодар
19:00
ДинамоНе начат
П1 2.75X 3.5П2 2.7

Футбольная национальная лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Акрон
15:00
КАМАЗНе начат
П1 2.07X 3.2П2 3.75

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Борнмут
15:30
ЛиверпульНе начат
П1 7.2X 5.2П2 1.41
Тоттенхэм
18:00
НоттингемНе начат
П1 1.46X 4.6П2 7.4
Лестер Сити
18:00
ЧелсиНе начат
П1 4X 3.65П2 2.01
Лидс Юнайтед
18:00
БрайтонНе начат
П1 4.1X 3.7П2 1.9
Эвертон
18:00
БрентфордНе начат
П1 2.75X 3.15П2 2.75
Кристал Пэлас
20:30
Манчестер СитиНе начат
П1 8.4X 5П2 1.39

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Реал
16:00
ЭспаньолНе начат
П1 1.28X 6П2 11
Эльче
18:15
ВальядолидНе начат
П1 2.65X 3.25П2 2.85
Сельта
20:30
Райо ВальеканоНе начат
П1 2.22X 3.2П2 3.6
Валенсия
23:00
ОсасунаНе начат
П1 2.17X 3.2П2 3.8

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Эмполи
17:00
УдинезеНе начат
П1 2.85X 3.3П2 2.55
Наполи
20:00
АталантаНе начат
П1 1.7X 4.2П2 5.2
Болонья
22:45
ЛациоНе начат
П1 3.1X 3.1П2 2.55

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Бавария
17:30
АугсбургНе начат
П1 1.13X 10П2 18
РБ Лейпциг
17:30
Боруссия МНе начат
П1 1.44X 5П2 6.6
Айнтрахт
17:30
ШтутгартНе начат
П1 2.1X 3.45П2 3.65
Герта
17:30
МайнцНе начат
П1 2.95X 3.35П2 2.49
Шальке-04
20:30
Боруссия ДНе начат
П1 4.3X 3.85П2 1.82

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Осер
19:00
РеннНе начат
П1 3.8X 3.45П2 2.06
Брест
23:00
ПСЖНе начат
П1 6.6X 4.9П2 1.46
Реклама лига ставок Сделать ставку

Сычев: из российских нападающих мне нравится Тюкавин. Это наше будущее

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-форвард "Локомотива" Дмитрий Сычев поделился мыслями по поводу игры российского нападающего "Динамо" Константина Тюкавина.
Фото: Getty Images
- Из российских нападающих мне сейчас нравится Костя Тюкавин. Это наше будущее. У Кости сейчас сложная ситуация в "Динамо" — сидит под Смоловым. Для молодого игрока это тоже опыт, конкуренция. Если он будет пахать, будет выходить в стартовом составе. Полезно конкурировать с мастером, - приводит комментарий Сычева Sport24.

Центрфорвард из России Константин Тюкавин - выпускник академии "Динамо". Свой первый поединок за родной клуб россиянин сыграл в 2020 году против "Тамбова" (2:1). С того момента футболист провел за столичный коллектив 78 встреч, в которых сумел 20 раз поразить ворота соперников, а также смог отметиться 12 голевыми пасами. В этом сезоне Константин принял участие в 25 встречах. В активе Тюкавина 7+3 по системе гол плюс пас. Игрок тратит на гол примерно 135 игровых минут. Контракт воспитанника со своим родным клубом рассчитан до конца июня 2024 года. Ранее агент Тюкавина заявлял, что форварда не устраивает игровое время в "Динамо" и он может сменить команду. В июне Константину исполнится 21 год.


Сычев Динамо Тюкавин
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)
Последние новости 
Вся лента новостей
Смородская: угрозы судом от Салиховой просто смешны. Я процитировала ее же слова про эскортницу 2
Сычев: из российских нападающих мне нравится Тюкавин. Это наше будущее
Мойзес: уровень РПЛ? В Бразилии намного больше команд-грандов 1
Сенсация в Сочи – «детский футбол» «Оренбурга» разбил вдребезги тактические бастионы мэтра Бердыева. Невероятная РПЛ! 1
Чепчугов: Акинфеев - выдающийся голкипер. Конечно, он абсолютно заслуженно попал в топ-50 лучших вратарей мира 1
Сафонов: если бы Тюкавин перешел в ЦСКА или "Зенит", болельщики "Динамо" просто разнесли бы стадион 4
Салихова: Смородская - Мостовой в юбке, лепит невпопад. В суде она ответит за брехунство 7
Лукас Вера побил рекорд "Оренбурга" по количеству голевых передач за сезон
Журналист Скира: Месси получил очень выгодное предложение о переходе в "Интер Майами"
Руслан Литвинов мог перейти из "Спартака" в "Аталанту"
"Идея неплохая". Смородская - о введении Fan ID 3
Дешам: Бензема сказал мне, что завершил карьеру в сборной Франции. Рассказывать или нет о причинах — его право
Зарема - о Смородской: бабка поплыла и приплыла. Она таяла от Карпина, когда он был гендиректором "Спартака" 7
"Зайти в АПЛ с ходу непросто". Главный тренер "Челси" - об адаптации Мудрика 3
Бердыев повторил худший результат в российской карьере, проиграв "Оренбургу" 0:4