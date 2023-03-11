- Из российских нападающих мне сейчас нравится Костя Тюкавин. Это наше будущее. У Кости сейчас сложная ситуация в "Динамо" — сидит под Смоловым. Для молодого игрока это тоже опыт, конкуренция. Если он будет пахать, будет выходить в стартовом составе. Полезно конкурировать с мастером, - приводит комментарий Сычева Sport24.
Центрфорвард из России Константин Тюкавин - выпускник академии "Динамо". Свой первый поединок за родной клуб россиянин сыграл в 2020 году против "Тамбова" (2:1). С того момента футболист провел за столичный коллектив 78 встреч, в которых сумел 20 раз поразить ворота соперников, а также смог отметиться 12 голевыми пасами. В этом сезоне Константин принял участие в 25 встречах. В активе Тюкавина 7+3 по системе гол плюс пас. Игрок тратит на гол примерно 135 игровых минут. Контракт воспитанника со своим родным клубом рассчитан до конца июня 2024 года. Ранее агент Тюкавина заявлял, что форварда не устраивает игровое время в "Динамо" и он может сменить команду. В июне Константину исполнится 21 год.
Сычев: из российских нападающих мне нравится Тюкавин. Это наше будущее
Экс-форвард "Локомотива" Дмитрий Сычев поделился мыслями по поводу игры российского нападающего "Динамо" Константина Тюкавина.
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