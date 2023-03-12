- Почему второй матч отсутствует Гулиев? Тренерский штаб принимает решения по составу, - приводит комментарий Оленева Sport24.
По данным СМИ, между наставником "Химок" Спартаком Гогниевым и 26-летним центральным хавбеком Аязом Гулиевым произошел конфликт, который чуть не перерос в драку. Воспитанник "Спартака" в этом сезоне провел за химчан, куда он перебрался летом 2022 года, 12 встреч и смог записать на свой счет 1 результативный пас. На счету россиянина 768 игровых минут. Контракт экс-спартаковца с подмосковным коллективом рассчитан до конца июня 2024 года.
Гендиректор "Химок" Оленев: почему второй матч отсутствует Гулиев? Тренерский штаб принимает решения по составу
Генеральный директор "Химок" Николай Оленев отреагировал на отсутствие в составе российского футболиста команды Аяза Гулиева на матч против "Зенита".
Фото: ФК "Химки"