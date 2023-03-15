- Думаю, "Зенит" моих времён — самый сильный в истории. Получается ли сейчас следить за командой? Да. Иногда даже матчи смотрю. У меня есть приложение, в котором можно посмотреть, - приводит мнение Лодыгина Sport24.
Голкипер из России Юрий Лодыгин пополнил состав "Зенита" летом 2013 года. С того момента футболист провел за коллектив из Санкт-Петербурга 164 встречи, в которых он пропустил голы 157 раз. В активе Юрия 71 матч, проведенный на ноль. Отметим, что в период, когда петербуржскую команду возглавлял португалец Андре Виллаш-Боаш, россиянин был стабильным игроком основного состава петербуржцев. В то время Лодыгин вместе с "Зенитом" завоевал чемпионский титул РПЛ в сезоне 2014/2015, Кубок России в 2016 году и Суперкубок России в 2015 году. Также петербуржцы дважды успешно выступили в еврокубках. В сезоне 2014/2015 "Зенит" дошел до 1/4 финала Лиги Европы, а в следующем сезоне клуб занял первое место в квартете ЛЧ и вышел в плей-офф турнира. Тогда за команду играл бразилец Халк.
Лодыгин: "Зенит" моих времён - самый сильный в истории
Экс-голкипер "Зенита" Юрий Лодыгин поделился мыслями о том, что самая сильная команда была в период его игры за петербуржцев.
Фото: ФК "Зенит"