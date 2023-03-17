- Мы потихоньку привыкаем к нему, а он к нам. Никаких пока неожиданностей не заметил. Но могу сказать, что Ивич – очень требовательный тренер. Дисциплина на первом месте, - приводит комментарий Ахметова "РБ Спорт".
Руководство "Краснодара" приняло решение назначить специалиста из Сербии Владимира Ивича на пост наставника команды зимой 2023 года. С того момента южный коллектив под руководством нового тренера провел 5 встреч, в которых сумел одержать 3 победы, 1 раз сыграть вничью и 1 раз проиграть. 25-летний атакующий хавбек краснодарской команды Ильзат Ахметов в этом сезоне провел 26 поединков, в которых ему удалось 4 раза поразить ворота соперников, а также отметиться 4 голевыми пасами.
Ахметов: Ивич – очень требовательный тренер
Российский футболист "Краснодара" Ильзат Ахметов поделился мыслями по поводу нового наставника команды Владимира Ивича.
Фото: ФК "Краснодар"