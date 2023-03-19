- Надеюсь, что переговоры с Кузяевым о продлении контракта идут. Он ждет хорошего предложения только из-за рубежа. Если оно будет хорошим, думаю, Далер заключит контракт с европейским клубом. А если его не будет — может, останется в "Зените", - приводит комментарий Семака "РБ Спорт".
Центральный хавбек Далер Кузяев пополнил состав "Зенита" летом 2017 года. Россиянин провел за коллектив с берегов Невы 173 встречи, в них ему удалось отметиться 23 голами и 28 голевыми пасами. В этом сезоне воспитанник академии петербуржцев в 25 поединках сумел 5 раз поразить ворота соперников и 5 раз ассистировать партнерам. Для того, чтобы совершить голевое действие Далеру требуется примерно 380 игровых минут. Соглашение Кузяева с "Зенитом" рассчитано до конца июня 2023 года. В 2020 году Далер уже пытался перебраться в европейский чемпионат, но в итоге все равно вернулся в "Зенит". Отметим, что также в активе игрока 2 гола в 44 играх за национальную команду России.
Семак: Кузяев ждет хорошего предложения из-за рубежа
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак поделился информацией по поводу ситуации с контрактом Далера Кузяева.
Фото: ФК "Зенит"