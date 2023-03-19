– Такие матчи, как сегодня, необходимо играть с первой и до последней минуты – с высокой концентрацией. Необходимо создавать свои моменты, не транжирить их. Сегодня счет мог быть более крупным. "Зенит" – чемпион? Это ваше мнение – журналистов. Мы его уважаем, но давайте идти от матча к матчу. Мы выиграли. Сейчас отдохнем, потренируемся и будем думать о других играх, – цитирует Мойзеса "Чемпионат".
Встреча в Москве между ЦСКА и "Зенитом" завершилась со счетом 1:0 (0:0) в пользу "армейцев". В первом тайме забитых мячей зрители не увидели. Автором единственного гола стал 24-летний форвард ЦСКА Федор Чалов, который отличился на 72-й минуте. Победа хозяев омрачилась травмой вернувшегося на поле спустя полгода Игоря Дивеева. 23-летний защитник красно-синих был заменен в первом тайме из-за повреждения.
Таким образом, "армейцы" сравнялись по набранным очкам с "Динамо" (по 35) и делят с бело-голубыми четвертую строчку в таблице РПЛ. "Зенит" с 48 очками после 20-ти туров продолжает уверенно лидировать в чемпионате России, опережая "Ростов" на семь баллов и "Спартак" на восемь.
Защитник ЦСКА Мойзес: "Зенит" – чемпион? Это ваше мнение. Давайте идти от матча к матчу
Защитник ЦСКА Мойзес подвел итог домашней победы "армейцев" над "Зенитом" (1:0) в рамках 20-го тура РПЛ.
Фото: ПФК ЦСКА