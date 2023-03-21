– По ситуации в чемпионате – это, наверное, лучший наш год за те пять лет, что я работаю в "Зените". С точки зрения набора очков, качества игры и баланса. Что касается последних результатов, такое случается. Жаль, что вылетели из Кубка России. Были и игровые моменты, в которых мы, к сожалению, недорабатываем или чего?то по каким?то причинам не хватает. Но это то, над чем дальше нужно работать, – цитирует Семака "Матч ТВ".
На прошлой неделе "Зенит" под руководством Сергея Семака впервые за долгое время потерпел два поражения кряду. Сначала сине-бело-голубые вылетели из розыгрыша Кубка России, на своем поле уступив в серии послематчевых 11-метровых ударов московскому "Динамо" (1:1, 4:5 по пенальти).
В минувший уик-энд действующий чемпион России на выезде проиграл московскому ЦСКА с минимальным счетом 0:1. Автором единственного гола в составе хозяев стал Федор Чалов, который поразил ворота "Зенита" на 72-й минуте с передачи Ивана Облякова. Несмотря на поражение, подопечные Сергея Семака продолжают уверенно лидировать в чемпионате России, опережая второе место на семь очков.
23 марта "Зенит" сыграет благотворительный матч в Стамбуле против "Фенербахче".
Семак: с точки зрения набора очков, качества игры и баланса – это, пожалуй, лучший год "Зенита" за 5 лет работы в клубе
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак оценил промежуточные результаты команды в текущем сезоне.
Фото: ФК "Зенит"