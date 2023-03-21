- Хотелось бы играть больше, тем более в таком матче — "Ростов" тоже играет в атакующий футбол. Было бы интересно с ними сыграть так же, но тренерский штаб решил так, чтобы я остался в запасе. Конечно, хотелось бы больше играть, но это решение тренера, - приводит комментарий Мирзова Sport24.
Российский левый вингер Резиуан Мирзов играет за "Химки" с 2020 года. С того момента футболист провел за подмосковный коллектив 61 встречу, в которых ему удалось 12 раз поразить ворота соперников, а также отметиться 6 голевыми пасами. В этом сезоне экс-игрок "Спартака" сыграл в 21 поединке за химчан. В них он набрал 2+3 по системе гол плюс пас. В среднем Мирзов проводит на футбольном поле в этом сезоне 59 игровых минут. Контракт вингера с "Химками", которых возглавляет Спартак Гогниев, рассчитан до конца июня 2023 года. Команда после 20 туров набрала 13 баллов и находится на 15-й строчке. В матче 20-го тура против "Ростова" (0:1) Мирзов вышел на поле всего 16 минут. В следующем туре "Химки" сыграют с "Краснодаром" на домашней арене.
Мирзов: тренерский штаб решил оставить меня в запасе на матч с "Ростовом". Хотелось бы играть больше
Российский футболист "Химок" Резиуан Мирзов высказался о своем желании больше играть.
Фото: ФК "Химки"