"Я работаю в департаменте сборных команд руководителем. Пишут, что фаворит на место гендиректора "Локомотива"? Хорошо, пусть пишут. Глупость полная. Завтра напишут, что вы президент России, завтра лично это опубликую", - цитирует Лексакова "СЭ".
Ранее появилась информация, что в ближайшее время "Локомотив" планирует назначить на должность генерального директора столичного клуба Андрея Лексакова, который сейчас является спортивным директором Российского футбольного союза.
"Локомотив" в последних матчах РПЛ одержал 3 победы кряду. Этот результат позволил "железнодорожникам" покинуть зону стыковых матчей и подняться на 11 строчку в турнирной таблице РПЛ. В активе команды Михаила Галактионова сейчас 22 набранных очка.
Лексаков - о возможном назначении на пост гендиректора "Локомотива": глупость полная
Спортивный директор РФС Андрей Лексаков прокомментировал слухи о его возможном назначении на должность гендиректора московского "Локомотива".
Фото: РФС