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Пруцев: дебютировать за сборную - это моя давняя мечта. Теперь цель – сыграть в официальном матче

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Российский футболист "Спартака" Данил Пруцев поделился впечатлениями от дебюта за национальную команду.
Фото: "Чемпионат"
- Дебютировать за сборную — это моя давняя мечта. То, чего я хотел с самого детства, когда смотрел матчи национальной команды по телевизору в качестве болельщика. Это большая честь для меня. Официальные игры, конечно, очень жду. Это новая цель — сыграть за сборную в такой игре, - приводит комментарий Пруцева "Чемпионат".

23-летний россиянин Данил Пруцев, играющий на позиции центрального хавбека, провел свои первые поединки за дружину Валерия Карпина. В игре с Ираном (1:1) спартаковец вышел на 3 минуты, а во встрече с Ираком (2:0) наставник российской сборной Валерий Карпин доверил Данилу место в основе. Футболист отыграл ровно один тайм. Ранее Пруцев провел 36 матчей и забил 2 гола в различных юношеских и молодежных сборных. В этом сезоне Данил, играя за "Спартак", набрал 2+4 по системе гол плюс пас в 28 поединках в различных соревнованиях. В эти выходные возобновляется РПЛ. В 21-м тур "Спартак" сыграет с "Ахматом" на своей домашней арене.


Пруцев Сборная России Спартак
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