- Когда-нибудь в накручивании подписчиков и наличии ботофермы тоже признаются, - приводит слова Салиховой Sport24.
Сегодня в своем заявление "Зенит" подтвердил, что на его футбольные матчи раздаются бесплатные билеты. Клуб пояснил, что будет продолжать данную политику увеличения посещаемости до достижения необходимых цифр. Отметим, что петербуржцы являются лидером по посещаемости с момента введения Fan ID. Команда Сергея Семака уверенно располагается на 1-й строчке, опережая "Ростов", идущий на строчку ниже, на 7 баллов. Клуб идет к своему 5-му чемпионству подряд. Салихова нередко критически высказывается о "Зените".
Салихова: бесплатные билеты "Зенита"? Когда-нибудь они в накручивании подписчиков тоже признаются
Супруга Леонида Федуна Зарема Салихова отреагировала на сообщения пресс-службы "Зенита" о том, что клуб раздает бесплатные билеты на свои матчи.
Фото: СЭ