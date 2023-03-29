- Дзюба — отличный игрок и наверняка забьет еще много голов! Верю, что "Локомотив" продлит контракт с Дзюбой. Если он продолжит забивать голы и поможет клубу подняться с нижних мест, я верю, что контракт с ним будет продлен,- приводит мнение Данни "СЭ".
Трудовой договор между Артемом Дзюбой и "Локомотивом" был подписан в феврале 2023 го и рассчитан до лета этого же года. Руководство столичного коллектива заявило о том, что вопрос с продлением контракта будет обсуждаться по окончании текущего сезона. После 3 весенних туров можно сказать, что Дзюба оправдывает возложенные на него надежды. На его счету 4 гола и 1 голевой пас. Своими голевыми действиями воспитанник "Спартака" помог дружине Михаила Галактионова выиграть три матча подряд. Железнодорожники поднялись с 14 места (зона стыков) на 11-е. "Локомотив" теперь на 7 очков отстает от "Краснодара", замыкающего первую восьмерку.
Данни: верю, что "Локомотив" продлит контракт с Дзюбой
Экс-футболист "Зенита" Мигель Данни поделился мыслями по поводу перспектив Артема Дзюбы остаться в "Локомотиве" на следующий сезон.
Фото: СЭ