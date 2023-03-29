- Пиняев больше напоминает Аршавина. Это же видно. Он тоже не боится брать игру на себя. Да, не все обводки проходили, но этого достаточно. Доводили мяч до него, и я начинал кайфовать от футбола! – приводит слова Быстрова "СЭ".
18-летний атакующий полузащитник Сергей Пиняев ярко проявил себя в своей 3-й игре за сборную России. Футболист "Локомотива" своим голом помог дружине Валерия Карпина обыграть Ирак (2:0). Отметим, что Сергей соорудил гол на индивидуальном мастерстве, обыграв защитника и после сольного прохода поразив нижний угол соперника. После игры Пиняев получил положительные отзывы от наставника российской сборной, а также большого числа экспертов. В этом сезоне, защищая цвета "Крыльев Советов" и "Локомотива", Сергей Пиняев набрал 5+3 по системе гол плюс пас. Отметим, что своего совершеннолетия игрок достиг только в ноябре 2022 года.
Быстров: когда доводили мяч до Пиняева, я начинал кайфовать от футбола
Экс-игрок сборной России поделился впечатлениями от игры Сергея Пиняева в матче с Ираком (2:0).
Фото: РФС