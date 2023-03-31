- Мы рассматриваем различные варианты с соперниками для товарищеских матчей. Что касается европейских сборных, я пока не хотел бы давать какие-то комментарии. В списке фигурируют страны из Азии, Африки и Латинской Америки. С Европой рано или поздно мы сыграем, но говорить о том, что в июне мы проведем какой-то матч, я бы не спешил.
Последние товарищеские матчи на данный момент сборная России сыграла с национальными командами Ирана и Ирака 23 и 26 марта этого года. В этих играх россияне смогли добиться победы лишь над иракцами, обыграв их в Санкт-Петербурге 2:0 благодаря голам полузащитников Антона Миранчука и Сергея Пиняева. Последний раз до изоляции российского спорта сборная России играла с командой из европейского региона в 2021 году. Тогда соперником подопечных Валерия Карпина была команда Хорватии. Встреча проходила в рамках квалификации чемпионата мира 2022 года.
Источник: "РИА Новости Спорт"
Дюков - о будущих соперниках сборной России: в списке есть страны из Азии, Африки и Латинской Америки. Европы - нет
Президент РФС Александр Дюков назвал варианты сборных для товарищеских матчей с Россией.
Фото: "РБ-Спорт"