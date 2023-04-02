- Сегодня играет "Ростов", и отрыв может сократиться до семи очков, а это всего лишь четыре ничьих или три поражения. Почивать на лаврах еще рано. К каждой игре команда будет по-настоящему готовиться, - приводит мнение Медведева ТАСС.
Вчера "Зениту" удалось в трудном поединке переиграть "Урал" Виктора Гончаренко (2:0). Два точных попадания на свой счет записал российский центрфорвард Иван Сергеев. Благодаря этой победе дружина Сергея Семака сумела увеличить свой отрыв от "Ростова" и "Спартака". Теперь он насчитывает 10 очков. При этом сегодня "Ростов" снова может сократить до 7, если обыграет "Торпедо" Пепа Клотета. Отметим, что впереди у "Зенита" еще 9 игр, соперниками станут такие команды как "Локомотив", "Динамо", "Ростов" и "Спартак". Напомним, что петербуржцы выиграли 4 предыдущих розыгрыша РПЛ. В случае победы в этом сезоне российского первенства "Зенит" получит на свою эмблему 2 звезду. В 21 туре команда Семака приедет в гости к "Локомотиву".
Медведев – об отрыве "Зенита": почивать на лаврах еще рано
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев поделился мыслями по поводу преимущества петербуржцев в таблице.
Фото: ФК "Зенит"