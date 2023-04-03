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Конате: в будущем могу получить паспорт РФ. Меня в России все устраивает

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Форвард "Ахмата" Мохамед Конате рассказал, что в будущем может получить российское гражданство.
Фото: РИА Новости
- Мой агент заявил, что я могу получить российский паспорт? Пока ничего конкретного нет. Этот вариант действительно возможен в будущем. Меня в России все устраивает. Тут, брат, очень хорошо. У меня нет никаких претензий к этой стране или чего-то плохого, все очень хорошо. Все топ! Владею ли я русским языком? Не очень хорошо, еще есть над чем работать. Учил без репетитора, сам, жена помогала.

Форвард Мохамед Конате, выступающий за сборную Буркина-Фасо, перебрался в грозненский "Ахмат" в 2021 году. Его действующее соглашение с клубом рассчитано до лета 2024 года. В текущем сезоне 25-летний нападающий отличился девятью забитыми мячами в 21 сыгранном матче. Также на счету африканца одна голевая передача. Всего за грозненский клуб Конате провел 48 игр, в которых записал на свой счет 17+2 по системе гол плюс пас. Ранее футболист защищал в России цвета "Урала", "Химок" и "Тамбова".

Источник: "РБ Спорт"


Конате Ахмат
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