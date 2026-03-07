Нападающий ЦСКА рассказал, можно ли получить вызов в сборную Аргентины из РПЛ

Гонду заявил, что мечтает получить вызов в сборную.
"Они прекрасно знакомы с уровнем российского чемпионата, и скажу вам, что они оценивают его высоко. Я постоянно работаю для достижения данной цели. Моя мечта — сыграть за сборную!", - приводит слова Гонду пресс-служба клуба.
Лусиано Гонду перешел в ЦСКА из петербургского "Зенита" в рамках сделки по обмену Игоря Дивеева. Всего аргентинский форвард провел за сине-бело-голубых во всех турнирах 51 матч и записал на свой счет 13 забитых мячей и 3 результативные передачи.
Нападающий заключил контракт с красно-синими до июня 2030 года, интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего футболиста в 8 миллионов евро.
Фото: ПФК ЦСКА