- Какие впечатления от игры "Спартака"? "Спартак" неплохо боролся, другое дело, что "Урал" выглядел лучше. Не могу сказать, что мы увидели прямо класс от хозяев – команды абсолютно равные, но у москвичей сейчас идет перестройка. Это связано с тем, что не играют лидеры. Промес для "Спартака" много значит. Мы это видим и понимаем, что когда лидеров нет на поле, то появляются проблемы. Надо ведь брать на себя ответственность, - приводит мнение Деменко "Евро-Футбол.Ру".
"Спартак" не знает побед уже 4 игры (2 поражения и 2 ничьих). Сегодня дружина Абаскаля в гостях проиграла "Уралу" (1:2) и вылетела в нижнюю сетку Кубка России. Примечательно, что победу екатеринбуржцам принес дальний удар воспитанника москвичей Фаниля Сунгатулина. Отметим, что в поединке не принимали участия дисквалифицированные Николсон, Соболев и Селихов, также из-за повреждения не сумел помочь свой команде лучший бомбардир столичного коллектива Квинси Промес, получивший травму в игре РПЛ против "Ахмата" (0:0). У "Спартака" всего 2 гола в 4 играх.
Последние результаты ухудшили турнирное положение команды. Теперь "Спартак" занимает 3 место, отставая на 3 очка от "Ростова". Отрыв от ЦСКА идущего на строчку ниже, составляет 3 балла. В следующем туре команда Абаскаля встретится с другим столичным клубом "Динамо", которое сегодня прекратило борьбу за трофей Кубка России, проиграв "Акрону" (0:0, 1-4 пен.).
Деменко: "Спартак" неплохо боролся, но "Урал" выглядел лучше
Экс-игрок "Спартака" Максим Деменко поделился своими соображениями по поводу поражения красно-белых от "Урала" (1:2) в рамках Кубка России.
Фото: ФК "Сочи"