Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Краснодар
20:00
РостовНе начат

Глава РФС Дюков: если выбирать между игрой с условным Ираном и со сборной Медиалиги, я бы выбрал матч с условным Ираном

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Президент РФС Александр Дюков не исключил вариант проведения товарищеского матча между национальной командой России и сборной Медиалиги.
Фото: РФС
– Проведение товарищеского матча между национальной командой России и сборной или клубом Медиалиги? Не думал об этом, но все возможно. Такая идея имеет право на существование, но, если выбирать между игрой с условным Ираном и со сборной Медиалиги, то я бы выбрал матч с условным Ираном. Думаю, что главный тренер национальной команды России сделает такой же выбор, – цитирует Дюкова "РБ Спорт".

Во время недавнего международного окна команда Медиалиги 2DROTS сенсационно обыграла ЦСКА в товарищеской игре со счетом 2:1. "Армейцев" не спас от поражения гол Федора Чалова. Матч привлек большое количество зрителей на трибуны, а итоговый результат вызвал большой общественный резонанс и активно обсуждался футбольной общественностью.

Во время той же паузы на игры национальных команд сборная России провела два контрольных матча в Тегеране с Ираном (1:1) и в Санкт-Петербурге Ираком (2:0). В обеих встречах забивали исключительно представители "Локомотива" Алексей Миранчук (дважды) и Сергей Пиняев.


Сборная России Сборная Ирана Дюков
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)
Последние новости 
Вся лента новостей
Глебов не получит дополнительной дисквалификации за удаление в матче РПЛ с "Торпедо" и сможет сыграть с "Зенитом"
Глава КДК РФС Григорьянц – о штрафе Абаскалю: рассматривали два слова, сказанных на пресс-конференции 2
Абаскаль избежал дисквалификации за неспортивное поведение и был оштрафован на 60 тыс рублей по итогам КДК РФС 1
Официально: "Челси" назначил Лэмпарда временно исполняющим обязанности главного тренера команды до конца сезона 1
Глава РФС Дюков: если выбирать между игрой с условным Ираном и со сборной Медиалиги, я бы выбрал матч с условным Ираном
Агент Барбоза – о возможной замене Йокановича: "Динамо" сделает наилучший выбор среди тренеров, кто свободен на рынке 4 эксклюзив
Пост Бейла с извинениями за автогол в матче ЦСКА - "Крылья Советов" собрал свыше 500 комментариев поддержки 4
Семин: "Спартаку" и "Динамо" нужно реабилитироваться за последние неудачи. Ничья никого не устроит 1 эксклюзив
Президент "Урала" Иванов: мы будем бороться за победу в Кубке России 2
Колосков: "Локомотив" – крайний вариант для Алексея Миранчука. Думаю, "Торино" еще передумает
Абаскаль прибыл на заседание КДК РФС, на котором рассмотрят его высказывания после матча 21-го тура РПЛ с "Ахматом" 5
Нагельсманн может возглавить "ПСЖ"
"Спартак" не поздравил экс-владельца клуба Федуна с днем рождения на официальных ресурсах клуба 12
Филимонов – об ошибках арбитров против "Спартака": мы слишком много обсуждаем судейские решения. Никакого заговора нет 12
Помощник президента Левитин – о возможной отмене Fan ID: никаких изменений по карте болельщика не будет. Решение принято 18