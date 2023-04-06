– Проведение товарищеского матча между национальной командой России и сборной или клубом Медиалиги? Не думал об этом, но все возможно. Такая идея имеет право на существование, но, если выбирать между игрой с условным Ираном и со сборной Медиалиги, то я бы выбрал матч с условным Ираном. Думаю, что главный тренер национальной команды России сделает такой же выбор, – цитирует Дюкова "РБ Спорт".
Во время недавнего международного окна команда Медиалиги 2DROTS сенсационно обыграла ЦСКА в товарищеской игре со счетом 2:1. "Армейцев" не спас от поражения гол Федора Чалова. Матч привлек большое количество зрителей на трибуны, а итоговый результат вызвал большой общественный резонанс и активно обсуждался футбольной общественностью.
Во время той же паузы на игры национальных команд сборная России провела два контрольных матча в Тегеране с Ираном (1:1) и в Санкт-Петербурге Ираком (2:0). В обеих встречах забивали исключительно представители "Локомотива" Алексей Миранчук (дважды) и Сергей Пиняев.
Глава РФС Дюков: если выбирать между игрой с условным Ираном и со сборной Медиалиги, я бы выбрал матч с условным Ираном
Президент РФС Александр Дюков не исключил вариант проведения товарищеского матча между национальной командой России и сборной Медиалиги.
Фото: РФС