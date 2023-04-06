– Для Абаскаля 60 тысяч – это копейки, но я не присутствовал на игре, поэтому не знаю, что он говорил и в чей адрес. Думаю, что Абаскаль сам прекрасно понимает, что допустил несдержанность, в следующий раз он будет более внимателен к своим высказываниям и своим поступкам до, во время и после игры, – приводит слова Кавазашвили "Матч ТВ".
По итогам сегодняшнего заседания КДК РФС Гильермо Абаскаль избежал дисквалификации и получил денежный штраф в 60 тысяч рублей за неспортивное поведение. Напомним, после безголевой ничьей в домашней встрече с "Ахматом" (0:0) в минувший уик-энд Абаскаль на пресс-конференции обрушился с резкой критикой в адрес арбитра встречи Алексея Сухого.
Причиной недовольства со стороны испанского специалиста явились якобы непоследовательность в судейских решениях, а также позволение голкиперу гостей Гиорги Шелии безнаказанно тянуть время.
После вызова на заседание КДК РФС пресс-служба "Спартака" сделала заявление о том, что "Абаскаль в эмоциональной манере говорил о ситуации, которая сложилась на футбольном поле". Зарема Салихова, супруга экс-владельца красно-белых Леонида Федуна, отметила недопустимость вызова главного тренера команды Абаскаля "на ковер".
Кавазашвили: для Абаскаля 60 тысяч – это копейки. Думаю, в следующий раз он будет внимательнее к своим высказываниям
Бывший вратарь "Спартака" Анзор Кавазашвили отреагировал на решение КДК РФС оштрафовать главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля на 60 тысяч рублей за неспортивное поведение.
Фото: ФК "Спартак"