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Кавазашвили: у Дзюбы гнилая душа, его поступок – плевок в адрес Семака. Артему надо извиниться при следующей встрече

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Бывший вратарь "Спартака" Анзор Кавазашвили отреагировал на отказ форварда "Локомотива" Артема Дзюбы пожать руку главному тренеру "Зенита" Сергею Семаку.
Фото: ФК "Спартак"
– Да что тут говорить. Артем в очередной раз очернил себя, как человека. У Дзюбы гнилая душа. Его поступок – плевок в адрес Семака. Взрослые люди так себя не ведут. Если тебе протянули руку в знак уважения, то не пожать ее в ответ – верх наглости и хамства.

Откровенно говоря, Артем поступил по-свински. Из-за своего характера он и не стал великим футболистом. Конечно, ему надо извиниться перед Семаком при следующей встрече, – цитирует Кавазашвили "РБ Спорт".

Инцидент произошел воскресным вечером после финального свистка матча 22-го тура РПЛ между "Локомотивом" и "Зенитом" (1:2). Главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак направился к форварду "Локомотива" Артему Дзюбе для приветствия. 34-летний футболист повернул голову, однако не стал отвечать на рукопожатие и направился к раздевалке. Позднее он оправдал свои действия тем, что не заметил своего бывшего наставника. Отметим, что Дзюба защищал цвета "Зенита" в общей сложности на протяжении восьми лет.

Семак не стал усугублять конфликт и предположил, что Дзюба "просто устал", поэтому так отреагировал. Лучший футболист марта в РПЛ провел на поле во вчерашнем матче все 90 минут, но ничем не запомнился, кроме резонансного эпизода после финального свистка. Поражение от "Зенита" прервало 4-матчевую победную серию "железнодорожников". В следующие выходные "Локомотив" на выезде сыграет с "Оренбургом".

На данный момент Дзюба является лучшим бомбардиром весенней части первенства. На его счету уже шесть забитых мячей в пяти играх чемпионата России в 2023 году. Он оформил хет-трик в ворота "Ростова" (3:1), сделал дубль в игре с "Пари Нижний Новгород" (4:0), а также поучаствовал в волевой победе над "Краснодаром" (3:2) в Черкизово. Тогда "железнодорожники" "горели" со счетом 0:2 к перерыву, но в дебюте второго тайма перевернули ход встречи. Дзюба стал автором победного гола в ворота "быков".


Кавазашвили Семак Дзюба Локомотив
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