- Не думаю, что растерялся. Судя по его интервью после матчей, он трезво оценивает нынешнюю ситуацию. Он и после побед не говорил, что всё в порядке, а после поражений - что виноват кто-то другой. Всё на ребят никогда не переводил. Думаю, что Абаскаль трезво оценивает ситуацию. Не считаю, что он как-то "поплыл". Я вижу и по игрокам, что им нравится работать с Абаскалем - как он ведет себя, как проходит тренировочный процесс, - передает слова Шавло Bobsoccer.
Московский "Спартак" не может победить на протяжении пяти матчей во всех турнирах, в том числе трех - в Российской премьер-лиге. На этом отрезке красно-белые под руководством 33-летнего испанского главного тренера Гильермо Абаскаля трижды сыграли вничью и потерпели два поражения (в чемпионате России - 2 ничьих и 1 поражение). В домашнем матче 22 тура РПЛ с московским "Динамо" "Спартак" сыграл вничью 3:3, уйдя от поражения благодаря спорному пенальти, который позже был единогласно признан Экспертно-судейской комиссией ошибочным.
В 22 турах красно-белые набрали 42 очка и находятся на третьем месте, отставая от идущего вторым "Ростова" на 3 очка и опережая ЦСКА на 1 очко.
Шавло: не считаю, что Абаскаль "поплыл", он трезво оценивает ситуацию в "Спартаке"
Экс-генеральный директор "Спартака" Сергей Шавло прокомментировал текущее состояние главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля.
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