- В данный момент «Зенит» вошел в решающий отрезок сезона, так что сейчас точно не время что-либо предпринимать. Клаудиньо хочет завоевать чемпионство, - приводит комментарий Гарсии "РБ Спорт".
Клаудиньо, недавно получивший статус гражданина РФ, в этом сезоне сумел забить 3 гола и оформил 9 ассистентских действий в 24 встречах за манде. Этой зимой интерес к игроку, чей договор с петербуржцами рассчитан до конца июня 2027 года, приписывали ряду бразильских клубов, а также французскому "Марселю". В случае победы в текущем розыгрыше РПЛ Клаудиньо завоюет свой третий трофей в футболке "Зенита". Ранее он выигрывал чемпионство в сезоне 2021/2022 и Суперкубок летом 2022 года. "Зенит" после 22 туров с 9-очковым отрывом от "Ростова" располагается на 1-й строчке, имея в своем активе 54 очка. В 23 туре петербуржцы в гостях сыграют с командой Валерия Карпина. Первый матч закончился победой "Зенита" (3:1).
Агент – о будущем Клаудиньо: сейчас точно не время что-либо предпринимать. Он хочет завоевать чемпионство с "Зенитом"
Агент хавбека "Зенита" Клаудиньо Луис Фернандо Гарсия высказался по поводу будущего игрока.
Фото: ФК "Зенит"