- Я наемный рабочий. Все может произойти, тут решаю не я. Есть ли желание продолжить работу с клубом? О чем тут говорить. "Уфа" — мой родной клуб.
Ранее в СМИ появилась информация, что Газизов покинет "Уфу" по окончании текущего сезона и уже предлагал разным клубам подписать футболистов команды на правах свободных агентов. Кроме "Уфы", функционер также работал в московском "Спартаке", с бывший владельцем которого, Леонидом Федуном, продолжает судебные тяжбы.
"Уфа" в прошлом сезоне вылетела из высшего дивизиона чемпионата России, а в текущем розыгрыше Первой лиги занимает 16-е место с 25 набранными очками после 27 сыгранных матчей. Уфимский клуб рискует вылететь и из второго по силе дивизиона чемпионата России.
Источник: "Спорт-Экспресс"
Газизов - о своем возможном уходе из "Уфы": я наемный рабочий. Все может произойти, тут решаю не я
Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов не исключил варианта, что покинет клуб по окончании сезона.
Фото: РПЛ