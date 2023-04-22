- ФИФА примет окончательное решение в течение ближайших двух недель. Скорее всего, Гигович отправится в аренду еще на 1 год. Он не хочет возвращаться в Россию, - передает слова Чифчи Sport24.
21-летний шведский полузащитник Армин Гигович весной 2022 года покинул "Ростов", отправившись в аренду в шведский "Хельсингборг" до конца сезона. Первую половину текущего сезона футболист провел на правах аренды в датском "Оденсе", с января 2023 года он выступает за датский "Мидтьюлланд". В текущем сезоне Гигович сыграл 20 матчей во всех турнирах и забил 1 гол.
Агент Гиговича: Армин не хочет возвращаться в Россию. Скорее всего, снова отправится в аренду
Агент принадлежащего "Ростову" полузащитника датского "Мидтьюлланда" Армина Гиговича Ферхат Чифчи ответил на вопрос о дальнейших планах игрока.
Фото: РПЛ