- Когда в Европе играло много россиян, российская лига была нищая, поэтому все и уезжали. Сейчас же нашим игрокам здесь платят больше, чем в Италии и Испании. Какой смысл дергаться и пробовать свои силы в сильных европейских чемпионатах, если здесь всё есть? Поэтому ни Захарян, ни Пиняев сейчас из РПЛ не уедут — их и здесь неплохо кормят.
Сам Канчельскис большую часть своей профессиональной игровой карьеры провел, выступая в европейских клубах. Больше всего игр полузащитник сыграл за "Манчестер Юнайтед". Фанаты "красных дьяволов" упоминают фамилию Канчельскиса в клубном гимне. Также россиянин поиграл за "Эвертон", "Глазго Рейнджерс", "Манчестер Сити", "Саутгемптон" и "Фиорентину". Захарян и Пиняев - продолжают играть в России за "Динамо" и "Локомотив" соответственно. Первым ранее интересовался лондонский "Челси", вторым - "Манчестер Юнайтед".
Источник: "РБ Спорт"
Канчельскис: ни Захарян, ни Пиняев сейчас из РПЛ не уедут — их и здесь неплохо кормят
Экс-полузащитник сборной России Андрей Канчельскис заявил, что Арсен Захарян и Сергей Пиняев не уедут в зарубежный чемпионат.
Фото: "Чемпионат"