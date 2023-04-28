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Пятибратов: хотим обыграть "Динамо", показав яркий футбол

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Наставник "Факела" Дмитрий Пятибратов рассказал о своих ожиданиях от игры 25-го тура чемпионата России против "Динамо".
Фото: ФК "Факел"
"Не сказал бы, что возможное место в зоне вылета сейчас давит, хотелось бы показать яркий футбол и добиться положительного результата. Болельщики зажались побед, мы и сами хотим выиграть", - приводит слова тренера "Матч ТВ".

Прямо сейчас московское "Динамо" принимает "Факел" в рамках 25-го тура российской Премьер-лиги. "Факел" находится на 14 месте, в зоне стыковых матчей. Воронежцы набрали 18 очков в 24 проведенных матчах. От зоны прямого вылета в Первую лигу коллектив Дмитрия Пятибратова отделяет на данный момент всего 1 балл. "Динамо" с 39 очками расположилось на 6 месте в турнирной таблице РПЛ.


Пятибратов Факел Динамо
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