- Не нравилось ли мне, как Федун руководил "Спартаком"? А кому это может нравиться? При нем было 17 главных тренеров за 18 лет. Это "федунизм"! Да, команда хорошо кушала, везде ездила, но была на девятом месте. Одно чемпионство за все годы - и даже тот состав умудрились развалить. Там были хорошие игроки - Луис Адриано, Фернандо. Зачем они ушли, кто их продал? Все, кто пришел им на замену - не уровень, - цитирует Орлова "СЭ".
С весны 2004 года по август 2022 года владельцем контрольного пакета акций и президентом московского "Спартака" был ныне 67-летний предприниматель Леонид Федун. В период руководства Федуна красно-белые выиграли три трофея - чемпионство в сезоне-2016/2017, Кубок России в сезоне-2021/2022 и Суперкубок страны в 2017 году. Также "Спартак" при Федуне 7 раз завоевывал медали чемпионата: 6 раз серебряные (сезоны 2005, 2006, 2007, 2009, 2011/2012, 2020/2021) и 1 раз бронзовые (сезон-2017/2018). Наихудшим итоговым местом красно-белых в чемпионате под руководством Федуна является десятое.
Орлов: при Федуне было 17 главных тренеров за 18 лет. "Спартак" хорошо кушал, везде ездил, но был на девятом месте
Экс-телекомментатор и болельщик "Зенита" Геннадий Орлов высказал мнение о периоде руководства "Спартаком" экс-президента клуба Леонида Федуна.
Фото: ФК "Спартак"