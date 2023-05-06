Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Нижний Новгород
14:00
УралНе начат
ЦСКА
16:30
ОренбургНе начат
Зенит
18:00
СпартакНе начат
Краснодар
19:00
Крылья СоветовНе начат

Футбольная национальная лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Акрон
18:00
Волга УлНе начат
Родина
18:00
УфаНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ньюкасл
18:30
АрсеналНе начат
Вест Бромвич
21:00
Манчестер ЮнайтедНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Аталанта
13:30
ЮвентусНе начат
Наполи
19:00
ФиорентинаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Боруссия Д
18:30
ВольфсбургНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Труа
21:45
ПСЖНе начат

Орлов: при Федуне было 17 главных тренеров за 18 лет. "Спартак" хорошо кушал, везде ездил, но был на девятом месте

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-телекомментатор и болельщик "Зенита" Геннадий Орлов высказал мнение о периоде руководства "Спартаком" экс-президента клуба Леонида Федуна.
Фото: ФК "Спартак"
- Не нравилось ли мне, как Федун руководил "Спартаком"? А кому это может нравиться? При нем было 17 главных тренеров за 18 лет. Это "федунизм"! Да, команда хорошо кушала, везде ездила, но была на девятом месте. Одно чемпионство за все годы - и даже тот состав умудрились развалить. Там были хорошие игроки - Луис Адриано, Фернандо. Зачем они ушли, кто их продал? Все, кто пришел им на замену - не уровень, - цитирует Орлова "СЭ".

С весны 2004 года по август 2022 года владельцем контрольного пакета акций и президентом московского "Спартака" был ныне 67-летний предприниматель Леонид Федун. В период руководства Федуна красно-белые выиграли три трофея - чемпионство в сезоне-2016/2017, Кубок России в сезоне-2021/2022 и Суперкубок страны в 2017 году. Также "Спартак" при Федуне 7 раз завоевывал медали чемпионата: 6 раз серебряные (сезоны 2005, 2006, 2007, 2009, 2011/2012, 2020/2021) и 1 раз бронзовые (сезон-2017/2018). Наихудшим итоговым местом красно-белых в чемпионате под руководством Федуна является десятое.


Спартак Федун Орлов
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
Орлов: при Федуне было 17 главных тренеров за 18 лет. "Спартак" хорошо кушал, везде ездил, но был на девятом месте 2
Орлов: Абаскаль не сумел за долгий перерыв подвести "Спартак" к чемпионату 1
Черчесов - о возможности перехода Кузяева в "Ференцварош": наберу его в понедельник после игры, узнаю, как дела
Орлов: зачем держаться за Малкома и Клаудиньо? Ребята имеют моральное право уйти - они сделали для "Зенита" всё 5
Черчесов: ни с одним из клубов РПЛ на официальном уровне разговоров не вел 4
Спортдиректор "Факела" - о помощи "Зениту" с чемпионским матчем: "Факел" решает свои вопросы, "Зенит" - свои 3
Евсеев - о четвертой победе над Карпиным: мы обыграли команду, а вы как хотите, так и трактуйте
Лидирующая в Ла Лиге "Барселона" поздравила "Реал" с победой в Кубке Испании
Асхабадзе - о турнирной ситуации "Факела": мы будем биться до конца, никто этого не отменял
"Балтика" и "Рубин" - до встречи в РПЛ. Обзор 30-го тура Первой лиги 1
Дубль Родриго помог "Реалу" обыграть "Осасуну" и завоевать Кубок Испании
06 мая
Медведев: массового отъезда бразильцев из "Зенита" ждать не стоит
Гонгадзе: нужен ли "Факел" в РПЛ? у нас каждый домашний матч такой ажиотаж. Болельщики и ребята стараются
Селюк: во времена Морозова отправлял двух африканцев в "Зенит". Но спонсоры намекнули, чтобы они уехали эксклюзив
Агент Селюк: "Зенит" обыграет "Спартак". Латиноамериканцы хотят пораньше уехать в отпуск эксклюзив