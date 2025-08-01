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"Зенит" подписал лучшего бомбардира России из команды Денисова — источник

14-летний нападающий Артём Фомченков стал игроком «Зенита», выбрав петербургский клуб среди предложений от других топ-команд.
Фото: федерация футбола Санкт-Петербурга
По информации журналиста Карпова «Зенит» оформил переход нападающего Артёма Фомченкова, которого считают одним из самых перспективных форвардов страны в своём возрасте. 14-летний футболист выбрал петербуржцев, несмотря на интерес со стороны «Краснодара», «Локомотива» и «Динамо».

Фомченков выступал до этого за СШОР «Зенит» под руководством Игоря Денисова. В 2024 году он стал лучшим бомбардиром Санкт-Петербурга и всей России среди игроков до 14 лет. В первенстве города Артём забил 50 мячей в 26 матчах, в том числе оформил гекса-трик (шесть голов за игру). На чемпионате страны он отличился 11 раз в 7 встречах.

По итогам сезона Фомченкова признали лучшим футболистом Санкт-Петербурга в своей возрастной категории.

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