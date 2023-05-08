– Ошибка Селихова? Он натянул, его накрыли. Селя хорошо ногами играет. Для вратаря, который хорошо играет ногами, возможность совершить ошибку возрастает. Я играю попроще, например, но Селя ногами топ. Бывает такое, – цитирует Кержакова "Чемпионат".
7 мая "Зенит" на своем поле досрочно оформил пятый подряд чемпионский титул, обыграв в большинстве московский "Спартак" в рамках двадцать шестого тура Российской Премьер-Лиги. Хозяева вырвали победу на стадионе "Газпром Арена" в компенсированное время со счетом 3:2. Автором решающего гола стал нападающий Иван Сергеев.
В первом тайме сине-бело-голубым удалось соорудить два мяча усилиями натурализованный хавбек Клаудиньо, который сначала сам воспользовался грубой ошибкой вратаря "Спартака" Александра Селихова, а во втором случае ассистировав полузащитнику Андрею Мостовому. На 76-й минуте гости остались в меньшинстве после удаления защитника из Парагвая Алексиса Дуарте. 22-летний легионер красно-белых грубо подкатился под Малкома.
Этот результат позволил "Зениту" оторваться от конкурентов на недосягаемые 13 очков за 4 тура до конца сезона и досрочно завоевать золотые медали. "Спартак" с 49 баллами переместился на четвертое место в таблице РПЛ.
Голкипер "Зенита" Кержаков: для вратаря, который хорошо играет ногами, как Селихов, возможность ошибки возрастает
Голкипер "Зенита" Михаил Кержаков объяснил грубую ошибку вратаря "Спартака" Александра Селихова в матче 26-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"