- Болит нога, поэтому заменили, - приводит слова Джорджевича Sport24.
Матч 26 тура чемпионата России между "Локомотивом" и "Сочи" прошел 8 мая на стадионе "РЖД Арена". 28-летний нападающий Лука Джорджевич начал игру в стартовом составе, но на 36-й минуте первого тайма при счете 0:0 был заменен. Команда черногорского футболиста проиграла встречу со счетом 0:3. По итогам 26 тура чемпионата России "железнодорожники" набрали 35 баллов и поднялись на девятое место в таблице РПЛ, южане остались с 34-мя очками, опустившись на десятую строчку.
Джорджевич объяснил причины своей замены в первом тайме матча "Локомотив" - "Сочи"
Нападающий "Сочи" Лука Джорджевич рассказал о своем повреждении, полученном в игре 26 тура РПЛ со столичным "Локомотивом" (0:3).
Фото: ФК "Сочи"