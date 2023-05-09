Жена Леонида Федуна после финального свистка Павла Кукуяна в Санкт-Петербурге, который зафиксировал пятое подряд чемпионство "Зенита", сделала ряд резонансных заявлений, в том числе предложив наградить судейскую бригаду золотыми медалями РПЛ. Зарема также заявила, что арбитры в чемпионате России принимают все решения во благо действующим победителям турнира.
– Всегда считал и считаю, что не надо лезть в те дела, которыми ты не занимаешься. Судьи занимаются своим определенным делом. Они для этого существуют. Для того, чтобы был порядок на футбольном поле. И они отвечают за свои действия. Обсуждать действия других не нужно.
Все мы живые люди. Все мы ошибаемся. Понятно, что ошибки бывают разные. Ошибки есть очень серьезные, которые могут повлиять на результат игры. Но это уже другой вопрос. Есть дисциплинарный комитет, который разбирает судейские ошибки и выносит решение.
Что касается Заремы, то я не стою на той позиции, чтобы слушать там кого-то. Мне совершенно это не нужно. Надо каждому выполнять свои обязанности. Нам, футболистам, всегда говорили: не надо спорить с судьями. Ваше дело играть, их дело судить, – приводит слова Гаврилова "СЭ".
7 мая "Зенит" вырвал победу у "Спартака" со счетом 3:2 в компенсированное время. Отличился вышедший на замену на 86-й минуте нападающий Иван Сергеев, который впоследствии признался, что этот гол, забитый на 91-й минуте, пока стал для него самым важным в карьере.
Отметим, что "Спартак", который дважды сравнивал счет, доигрывал встречу вдесятером после удаления за грубый и травмоопасный фол парагвайского защитника Алексиса Дуарте. Это далеко не первая грубая ошибка 22-летнего легионера, который пополнил московский клуб в зимнее трансферное окно. Несмотря на игру в меньшинстве, гостям удалось сравнять счет из-за фола в своей штрафной защитника "Зенита" Дмитрия Чистякова. Назначенный Павлом Кукуяном 11-метровый удар реализовал Квинси Промес.
Благодаря этой победе команда Сергея Семака стала недосягаемой для конкурентов в таблице РПЛ и обеспечила себе пятый подряд чемпионский титул. "Спартак" после поражения на "Газпром Арене" покинул тройку лидеров впервые за долгое время. Отставание "народной команды" от замыкающего топ-3 "Ростова" минимальное, а от ЦСКА красно-белых отделяют уже 2 очка.
По итогам матча выяснилось, что "Спартак" собирается обжаловать минимум два решения судейской бригады в ЭСК РФС.
Гаврилов – Зареме Салиховой: не надо лезть в те дела, которыми ты не занимаешься. Судьи отвечают за свои действия
Легендарный полузащитник "Спартака" Юрий Гаврилов отреагировал на резкую критику судей со стороны жены экс-владельца "Спартака" Заремы Салиховой после поражения от "Зенита" (2:3).
Фото: ФК "Спартак"