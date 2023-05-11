Как утверждает источник, 36-летний тренер находился за рулем "Мерседеса" в момент аварии. Автомобиль не подлежит восстановлению. Сам Джиоев попал в реанимацию и остается там в тяжелом состоянии. Гогниев подтвердил достоверность информации.
Георгий работал вместе со Спартаком Гогниевым в "Химках" и ранее во владикавказской "Алании". Он покинул тренерский штаб химчан после увольнения главного тренера.
В настоящее время подмосковную команду возглавляет Андрей Талалаев. В ближайшем туре она примет на своем поле "Спартак".
Источник: Metaratings
Ассистент Гогниева в "Химках" Джиоев находится в реанимации в тяжелом состоянии после страшного ДТП в Кабардино-Балкарии
Бывший тренер "Химок" Георгий Джиоев, входивший в штаб Спартака Гогниева, стал участником страшного ДТП в Кабардино-Балкарии.
Фото: ФК "Химки"