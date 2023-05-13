- В матче с "Пари НН" нам обязательно надо побеждать, тем более будем играть при своих болельщиках.
"Факел" и "Пари Нижний Новгород" - соседи по турнирной таблице РПЛ. Воронежцы занимают 13-е место с 24 набранными очками после 26 сыгранных матчей, нижегородцы расположились на одну строчку ниже, имея на одно очко меньше. Победитель матча может покинуть зону вылета, если "Крылья Советов" в своем матче 27-го тура проиграют московскому "Локомотиву".
Источник: "Матч ТВ"
Акбашев: "Факел" должен обязательно побеждать "Пари НН" при своих болельщиках
Полузащитник "Факела" Роман Акбашев настоял на необходимости победы над "Пари Нижний Новгород" в матче 27-го тура РПЛ.
Фото: "Матч ТВ"