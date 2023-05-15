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Семин: хочу напомнить, что Николич уже 2 года не работает

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Экс-наставник "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал слухи о возможном назначении Марко Николича на пост главного тренера столичного "Динамо".
Фото: ФК "Локомотив"
"Я хочу напомнить, что Марко Николич после "Локомотива" уже два года не работает и никто его не приглашает", - приводит слова Семина "СЭ".

Напомним, вчера, 14 мая после матча 27-го тура российской Премьер-лиги, в котором "Динамо" в Москве потерпело разгромное поражение от грозненского "Ахмата" со счетом 0:3, "бело-голубые" объявили об увольнении с поста главного тренера команды Славиши Йокановича. Согласно сообщениям СМИ, руководство столичного клуба договорилось с экс-наставником "Локомотива" Марко Николичем.

"Динамо" на данный момент занимает седьмую строчку в турнирной таблице чемпионата России. В их активе 42 набранных очка.


Семин Николич Динамо
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