- Никакого решения о выкупе Мантуана еще нет, - приводит комментарий агента Sport24.
Сегодня в СМИ появились сведения о том, что руководство "Зенита" решило воспользоваться своим правом выкупа Густаво Мантуана. Бразилец неплохо проявил себя в аренде, хотя и не был игроком основы невской команды. Своими голами он принес победы над ЦСКА (2:1) и "Химками" (3:2). Также Густаво отдал решающий голевой пас на центрфорварда петербуржцев Ивана Сергеева в чемпионской игре против "Спартака" (3:2). Всего в 26 встречах Мантуан сумел набрать 4+2 по системе гол плюс пас. В "Зените" Густаво выиграл свой первый трофей - чемпионский титул РПЛ. По данным бразильского источника, сумма выкупа составит примерно 3 млн евро.
Агент: никакого решения о выкупе Мантуана еще нет
Агент бразильского полузащитник "Зенита" Густаво Мантуана Луис Фернандо Гарсия отреагировал на информацию о том, что петербуржцы выкупят игрока.
Фото: ФК "Зенит"