Как утверждает источник, речь идет о полузащитниках Лукасе Вере и Флорентине Габриэле, а также нападающем Брайане Мансилье. Из этого трио приоритетной мишенью "железнодорожников" является Вера. Отмечается, что руководство красно-зеленых уже приступило к обсуждению деталей сделки с агентом 26-летнего аргентинца.
Источник добавляет, что Мансилья и Флорентин могут проследовать за Верой, так как в трансфере заинтересованы представители латиноамериканских игроков.
Источник: Sport24
Легионеры "Оренбурга" Вера, Мансилья и Флорентин могут перейти в "Локомотив"
Сразу трое иностранных футболистов "Оренбурга" находятся на радарах московского "Локомотива".
Фото: ФК "Оренбург"