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Кухарчук: "Химки" стали для меня родными. В "Торпедо" я пришел, чтобы помочь ему остаться в РПЛ

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Полузащитник "Торпедо" Илья Кухарчук отказался сравнивать свой нынешний клуб с "Химками".
Фото: Sport24
- Сравнивать два клуба не хочу. "Химки" стали для меня родными. В "Торпедо" я пришел, чтобы помочь ему остаться в РПЛ. Мы были с "Химками" конкурентами. Поэтому сравнивать с ними не хочу.

32-летний Кухарчук играл за "Химки" с 2019 года по январь 2023 года. Зимой этого года полузащитник расторг контракт с подмосковным клубом и перешел в столичное "Торпедо" на правах свободного агента. Московский клуб вылетел из РПЛ досрочно. Всего в 18 матчах за обе команды в нынешнем сезоне Кухарчук отметился тремя голами и одной результативной передачей.

Источник: "Известия"


Торпедо Химки Кухарчук
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