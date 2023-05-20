- Сравнивать два клуба не хочу. "Химки" стали для меня родными. В "Торпедо" я пришел, чтобы помочь ему остаться в РПЛ. Мы были с "Химками" конкурентами. Поэтому сравнивать с ними не хочу.
32-летний Кухарчук играл за "Химки" с 2019 года по январь 2023 года. Зимой этого года полузащитник расторг контракт с подмосковным клубом и перешел в столичное "Торпедо" на правах свободного агента. Московский клуб вылетел из РПЛ досрочно. Всего в 18 матчах за обе команды в нынешнем сезоне Кухарчук отметился тремя голами и одной результативной передачей.
Источник: "Известия"
Кухарчук: "Химки" стали для меня родными. В "Торпедо" я пришел, чтобы помочь ему остаться в РПЛ
Полузащитник "Торпедо" Илья Кухарчук отказался сравнивать свой нынешний клуб с "Химками".
Фото: Sport24