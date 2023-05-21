– Жест Соболева? Я не осуждаю за это, а вот красную за такой жест – зря. Желтой было бы достаточно – это дерби, эмоции. Предлагаю сделать мерч с этим эпизодом. И нужно показывать его перед всеми дерби и матчами против "Зенита", как мотивационный заряд. Всей трибуной в адрес соперника, – приводит слова Салиховой Metaratings.
Нападающий "Спартака" Александр Соболев и защитник ЦСКА Виллиан Роша были удалены в середине второго тайма матча 28-го тура РПЛ, получив прямые красные карточки от судьи Сергея Карасева. Встреча на "Открытие Банк Арене" завершилась волевой победой "Спартака" со счетом 2:1.
Форвард красно-белых Александр Соболев получил красную карточку за то, что приложил руки к паху. Виллиан Роша, который лежал и смотрел на Соболева, также получил красную карточку, вероятно, за демонстрацию жеста, который ему показал российский футболист хозяев.
На 37-й минуте парагвайский полузащитник Хесус Медина замкнул передачу форварда Федора Чалова и вывел ЦСКА вперед - 0:1. Незадолго до перерыва нидерландский форвард "Спартака" Квинси Промес с передачи полузащитника Антона Зиньковского восстановил равенство на табло - 1:1. Под занавес встречи Квинси Промес заработал пенальти. Удар нидерландца с 11-метровой отметки парировал голкипер "армейцев" Игорь Акинфеев, но тот же Промес оказался первым на добивании - 2:1.
Квинси Промес с 88 голами стал лучшим бомбардиром московского клуба за всю историю проведения чемпионатов России. Эта победа позволила "Спартаку" одержать свою первую победу в четырех последних играх, набрать 53 очка и вернуться на третью строчку в таблице РПЛ. Команда Гильермо Абаскаля до минимума сократила отставание от идущего вторым ЦСКА, у которого 54 балла. В этой встрече прервалась 13-матчевая беспроигрышная серия "армейцев".
Зарема Салихова: предлагаю сделать мерч с жестом Соболева и показывать перед всеми дерби и матчами против "Зенита"
Зарема Салихова, спутница бывшего владельца "Спартака" Леонида Федуна, отреагировала на неприличный жест нападающего красно-белых Александра Соболева в матче с ЦСКА (2:1).
Фото: "Матч ТВ"