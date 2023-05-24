"Восстановление Луки продолжается, но не уверен, что Лука сможет сыграть в оставшихся матчах", - цитирует агента Джорджевича "РБ Спорт".
Напомним, форвард "Сочи" Лука Джорджевич получил травму и был вынужден покинуть поле на 36-й минуте гостевой встречи 26-го тура чемпионата России с московским "Локомотивом" (3:0).
28-летний черногорский нападающий в текущем сезоне отметился двумя забитыми мячами и двумя ассистами в 17 матчах за сочинскую команду.
Агент: не уверен, что Джорджевич сыграет за "Сочи" в оставшихся матчах
Агент центрфорварда "Сочи" Луки Джорджевича Игор Глушевич рассказал, что его клиент вряд ли еще сыграет в этом сезоне.
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