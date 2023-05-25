– В России не было и не будет в ближайшее время такого нападающего, как Артем Дзюба. Он всегда выжидает мяч, стоя в центре поля, не делает резких движений и реализовывает все свои моменты – большой молодец, прямо как хищник!
Если сборной России нужен нападающий, тренерский штаб обязан вызвать Дзюбу, потому что он это заслужил своей игрой. Дзюба является лучшим форвардом в современной истории нашей страны. Я хочу, чтобы Артем вернулся в "Спартак", но руководство клуба об этом не думает почему-то, – приводит слова Кавазашвили "РБ Спорт".
Сегодня, 25 мая, столичный "Локомотив" официально анонсировал пролонгацию сотрудничества с нападающим Артемом Дзюбой. Новое соглашение подписано по схеме "1+1". Новый трудовой договор между 34-летним форвардом и "железнодорожниками" будет действовать до конца сезона-2023/24 и предусматривает возможность продления еще на год. Ранее журналист Иван Карпов поделился, что заработная плата Дзюбы по новому трудовому соглашению составит 10 миллионов рублей в месяц плюс бонусы. На этой неделе клуб также объявил о продлении сотрудничества с капитаном и полузащитником Дмитрием Бариновым.
На весеннем отрезке сезона Дзюба наколотил восемь голов в девяти матчах РПЛ и отдал в них четыре результативных паса. По итогам марта форвард красно-зеленых удостоился звания лучшему игроку месяца в чемпионате России. "Локомотив" с приходом Дзюбы поднялся из зоны стыковых игр на девятое место в таблице Российской Премьер-Лиги.
В ближайшем туре команда Михаила Галактионова 28 мая на выезде сыграет с "Динамо". Дзюба пропустил два последних матча "железнодорожников" в чемпионате России из-за повреждения.
Кавазашвили: я хочу, чтобы Дзюба вернулся в "Спартак", но руководство клуба об этом не думает почему-то
Ветеран "Спартака" Анзор Кавазашвили оценил решение руководства "Локомотива" продлить контракт с 34-летним нападающим Артемом Дзюбой.
Фото: ФК "Локомотив"