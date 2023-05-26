- У ЦСКА есть небольшое преимущество, потому что они сейчас набрали неплохой ход, претендуют на серебряные медали. Им победа нужнее. Да, мы не играем в еврокубках, но чем выше место, тем престижнее. Скандал с Рошей и Соболевым не скажется на игроках. Тем более, что справедливость восторжествовала. Поражение в дерби должно еще больше мотивировать ЦСКА, - передает слова Кузнецова Metaratings.ru.
27 мая в Краснодаре состоится матч 29 тура Российской премьер-лиги "Краснодар" - ЦСКА. По итогам 28 сыгранных туров "армейцы" занимают в турнирной таблице второе место, набрав 54 очка, "быки" с 46 очками находятся на шестой позиции. 11 июня "Краснодару" и ЦСКА предстоит сыграть в московских "Лужниках" в Суперфинале Кубка России, который определит обладателя трофея.
Ранее КДК РФС отменил дисквалификацию центрального защитника красно-синих Виллиана Роши, полученную за красную карточку в инциденте с оскорбительным жестом нападающего "Спартака" Александра Соболева в матче 28 тура РПЛ между красно-белыми и ЦСКА (2:1), и дисквалифицировал Соболева на 4 матча чемпионата России.
Дмитрий Кузнецов: скандал с Рошей и Соболевым не скажется на игроках ЦСКА. Тем более, справедливость восторжествовала
Экс-полузащитник ЦСКА Дмитрий Кузнецов высказал мнение о предстоящем матче красно-синих против "Краснодара" в матче 29 тура РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"