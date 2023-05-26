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Дмитрий Кузнецов: скандал с Рошей и Соболевым не скажется на игроках ЦСКА. Тем более, справедливость восторжествовала

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Экс-полузащитник ЦСКА Дмитрий Кузнецов высказал мнение о предстоящем матче красно-синих против "Краснодара" в матче 29 тура РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"
- У ЦСКА есть небольшое преимущество, потому что они сейчас набрали неплохой ход, претендуют на серебряные медали. Им победа нужнее. Да, мы не играем в еврокубках, но чем выше место, тем престижнее. Скандал с Рошей и Соболевым не скажется на игроках. Тем более, что справедливость восторжествовала. Поражение в дерби должно еще больше мотивировать ЦСКА, - передает слова Кузнецова Metaratings.ru.

27 мая в Краснодаре состоится матч 29 тура Российской премьер-лиги "Краснодар" - ЦСКА. По итогам 28 сыгранных туров "армейцы" занимают в турнирной таблице второе место, набрав 54 очка, "быки" с 46 очками находятся на шестой позиции. 11 июня "Краснодару" и ЦСКА предстоит сыграть в московских "Лужниках" в Суперфинале Кубка России, который определит обладателя трофея.

Ранее КДК РФС отменил дисквалификацию центрального защитника красно-синих Виллиана Роши, полученную за красную карточку в инциденте с оскорбительным жестом нападающего "Спартака" Александра Соболева в матче 28 тура РПЛ между красно-белыми и ЦСКА (2:1), и дисквалифицировал Соболева на 4 матча чемпионата России.


ЦСКА Краснодар Виллиан Роша Соболев Кузнецов
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