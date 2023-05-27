Для команды Криштиану Роналду поединок против "Аль-Иттифака" был последним шансов зацепиться за чемпионский титул. Но коллектив не сумел обыграть идущий 10-м "Аль-Иттифак". После первых 45 минут игры "Аль-Наср" проигрывал. Отличился 30-летний французский форвард хозяев Юссуф Ниакате. Гостям удалось уйти от поражения благодаря точному удару экс-игрока "Баварии" бразильца Луиса Густаво, играющего на позиции центрального хавбека. Криштиану Роналду провел на поле 84 минут.
Из-за того, что в параллельном матче лидирующий "Аль-Иттихад" одержал крупную победу, "Аль-Наср" потерял шансы на 1 место. Расстояние между командами составляет 5 очков.
Чемпионат Саудовской Аравии
29-й тур
Аль-Иттифак – Аль-Наср 1:1 (1:0)
Голы: Ниакате, 43 – Луис Густаво, 56
"Аль-Наср" с Роналду не смог обыграть "Аль-Иттифак" и потерял шансы на чемпионство
Игра 29-го тура местного первенства между "Аль-Иттифаком" и "Аль-Насром" закончилась со счетом 1:1.
Фото:Khalid Alhaj/Getty Images