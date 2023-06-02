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Экс-защитник "Рубина" Александров – о возвращении казанцев в РПЛ: не могу сказать, что я рад за них

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Футболист нижегородского "Пари НН" Виктор Александров, который ранее выступал за "Рубин", высказался о возвращении казанского клуба в Российскую Премьер-Лигу.
Фото: ФК "Пари НН"
– Это наш будущий соперник, поэтому не могу сказать, что я рад за них. Из академии там не осталось ребят. Но хорошо, что такой великий клуб вернулся в РПЛ, — цитирует Александров "СЭ".

21-летний Виктор Александров является воспитанником "Рубина". Центральный защитник находился в системе казанской команды с 2019 года по 2022. В январе 2023 года нижегородский "Пари НН" выкупил российского футболиста у клуба из Татарстана за 320 тысяч евро.

По итогам прошлого розыгрыша чемпионата России "Рубин" вылетел во второй по силе дивизион. Но в этом сезоне казанцы сумели завоевать золотые медали Первой лиги. Таким образом, они официально вернулись в Российскую Премьер-Лигу.


Пари НН Рубин Александров
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